Происшествия 27 февраля 2024, 20:37 Студентка ударила кувалдой соперницу в туалете РГГУ в Москве Напавшую на однокурсницу с кувалдой студентку отчислят из московского РГГУ РИА «Новости»

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Студентка Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) напала на однокурсницу с кувалдой. Руководство вуза приняло решение отчислить ее из вуза, сообщило РИА «Новости».

По данным пресс-службы учебного заведения, причиной произошедшего стала ревность. Конфликт произошел после того, как две студентки узнали, что год встречались с одним молодым человеком.

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Когда юноша объявил о решении выбрать одну из них, вторая тайно принесла на занятия в РГГУ полуторакилограммовую кувалду и ударила соперницу по голове. После этого девушка успела выбежать из туалета.

Пострадавшей понадобилась помощь медиков. Они зашили рану на голове и отправили девушку домой на амбулаторное лечение. Позже студентка написала заявление в полицию.

Студент из Санкт-Петербурга получил 11 лет тюрьмы за убийство возлюбленной из ревности. Он напал на подругу в Нижнем Новгороде и жестоко изрезал ее ножом.