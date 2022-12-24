Эксклюзив 24 декабря 2022, 16:18 Дубовицкую потрясла смерть юмориста Пономаренко Ведущая «Аншлага» Дубовицкая: очень страшно то, что случилось с Александром Пономаренко YouTube

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Юмориста Александра Пономаренко долго лечили, но так и не смогли спасти, рассказала в беседе с «360» ведущая и руководитель программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая. Она призналась, что из-за новости о смерти артиста не в состоянии говорить.

Она назвала болезнь и смерть Пономаренко страшными событиями. Телеведущая отметила, что из-за шока не в силах прокомментировать уход юмориста из жизни.

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«Я сейчас не в том состоянии. Извините, не могу даже говорить. Это очень страшно все, что с ним случилось. И, конечно, к сожалению, лечили-лечили и не вылечили», — высказалась Дубовицкая.

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Юморист умер от онкологического заболевания желудка 24 декабря. Пономаренко было 55 лет. Телеведущий Андрей Малахов один из первых сообщил о смерти артиста. Месяц назад он выпустил программу с участием Пономаренко.

О диагнозе юмориста стало известно летом 2021 года. Он проходил курсы химиотерапии, которые не помогли. Но Пономаренко не сдавался и верил в лучшее. Ушедший из жизни юморист выступал вместе с братом Валерием. Народный артист России Владимир Винокур в беседе с «360» назвал их дуэт образцом современного юмора.