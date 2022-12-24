Эксклюзив 24 декабря 2022, 15:57 «Редкий случай современного юмора». Винокур рассказал о помощи артисту Пономаренко Владимир Винокур рассказал о поиске врачей для заболевшего юмориста Пономаренко Соцсети

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Ушедший из жизни юморист Александр Пономаренко вместе с братом Валерием стали образцом современного юмора. Старшее поколение помнит дуэты Мирова и Новицкого, Тарапуньки и Штепселя. А братья Пономаренко стали их современным аналогом. Об этом в беседе с «360» заявил народный артист России Владимир Винокур.

Он подчеркнул что Александр и Валерий Пономаренко очень быстро набрали популярность после первого выхода на сцену. По его словам, в жизни братья были очаровательными людьми.

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«Когда Саша заболел, мы с Валерой перезванивались. Я даже пытался помогать с врачами», — рассказал Винокур.

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Артист добавил, что сегодня снова созванивался с братом ушедшего из жизни юмориста.

«Это очень большая утрата. Я хочу поклониться родным, близким, друзьям и, конечно, зрителям. Потому это любимая пара. Любимые артисты. Вечная память Саше Пономаренко», — подытожил Владимир Винокур.

О смерти после онкологического заболевания юмориста Александра Пономаренко сообщил телеведущий Андрей Малахов. Он напомнил, что выпустил программу с участием артиста всего месяц назад. Тогда Пономаренко находился в хорошем расположении духа, несмотря на тяжесть болезни.

Врачи поставили юмористу диагноз онкология желудка летом 2021 года. Курсы химиотерапии не помогали, но артист говорил, что не теряет надежды на лучшее. Братья Пономаренко прославились после выступлений в программе «Кривое зеркало». После они появлялись в других телевизионных шоу и оставались постоянными участниками различных концертов.