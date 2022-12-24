Общество 24 декабря 2022, 14:18 Умер юморист Александр Пономаренко Телеведущий Андрей Малахов сообщил о смерти юмориста Александра Пономаренко Публичное достояние

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Прославившийся в дуэете с братом Валерием юморист Александр Пономаренко умер из-за онкологического заболевания желудка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеведущий Андрей Малахов.

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Артиста не стало в воскресенье, 24 декабря. Александру Пономаренко былоо 55 лет.

«Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа. Верил в лучшее. Очень жаль. Царствия Небесного», — написал Малахов.

Дуэт братьев Пономаренко стал известен по телепрограмме «Кривое зеркало» под руководством народного артиста России Евгения Петросяна. Также братья вместе вели «ТВ-Бинго-шоу».

Впервые о своем заболевании Александр Пономаренко признался в эфире шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1».

Он рассказал, что заболел он летом 2021 года. Сначала врачи поставили ему диагноз прободная язва, но проведенный гистологический анализ выявил онкологию.

Юморист прошел десять курсов химиотерапии, что привело к серьезным побочным эффектом. Появляющиеся на теле опухоли вырезали хирурги. Пономаренко подчеркивал, что старается не думать о своей болезни и мечтает снова выйти на сцену. Но это ему сделать не удалось.