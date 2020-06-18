Друг семьи Захарова рассказал о возможных изменениях в деле Ефремова

По словам друга семьи Захарова, жена погибшего планирует объявить себя потерпевшей. Сейчас по делу Ефремова потерпевший - брат Сергей Захарова.

«Она же сама имеет отношение к органам, видит, что вокруг этой истории творится. Вряд ли ей нравится, что семье перемывают кости на телепрограммах», — поделился друг семьи в интервью «Московскому комсомольцу».

Собеседник газеты рассказал, что сейчас потерпевшим по дело проходит брат, но если в Следственный комитет обратиться законная супруга, то она будет в приоритете. Также, по мнению друга семьи, жена Сергея Захарова может сменить адвоката.

Смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня и привело к гибели Сергей Захарова. Лобовое столкновение произошло, когда Ефремов выехал на встречную полосу и на своем внедорожнике столкнулся с грузовым автомобилем, за рулем которого был простой курьер.

18 июня Ефремова повторно вызывали на допрос. Сын Ефремова актер Никита в своем Instagram выразил соболезнование семье погибшего.