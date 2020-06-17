«Мне больно от того, что случилось». Сын Ефремова выразил соболезнования семье Захарова

Сын Михаила Ефремова выразил соболезнования семье погибшего Сергея Захарова. Он также поддержал отца, пожелав ему принять последствия достойно.

«Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось», — написал Никита Ефремов в Instagram.

Он приложил к своему посту фотографию с отцом и добавил, что очень его любит.

Надеюсь, что ты примешь последствия достойно Никита Ефремов.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Актер вылетел на встречку и въехал в фургон Сергея Захарова. От полученных травм мужчина погиб в больнице.

Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. В отношении него возбудили уголовное дело о смертельной аварии, он находится под домашним арестом до 9 августа.

Кроме того, следователи возбудили дело о незаконном сбыте наркотиков. Статус Ефремова по нему пока не определен.