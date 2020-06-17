«Мне больно от того, что случилось». Сын Ефремова выразил соболезнования семье Захарова
«Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось», — написал Никита Ефремов в Instagram.
Он приложил к своему посту фотографию с отцом и добавил, что очень его любит.
Надеюсь, что ты примешь последствия достойноНикита Ефремов.
Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Актер вылетел на встречку и въехал в фургон Сергея Захарова. От полученных травм мужчина погиб в больнице.
Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. В отношении него возбудили уголовное дело о смертельной аварии, он находится под домашним арестом до 9 августа.
Кроме того, следователи возбудили дело о незаконном сбыте наркотиков. Статус Ефремова по нему пока не определен.