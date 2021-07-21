Досрочное закрытие турсезона допустили в Крыму

Власти Крыма могут досрочно закрыть туристический сезон, если ситуация с коронавирусом ухудшится. В планах у руководства республики этой меры нет, однако так придется поступить, если заболеваемость ковидом будет расти.

«Пока решений таких нет и планов нет. Но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее», — приводит РИА «Новости» слова главы Крыма Сергея Аксенова.

По данным оперштаба, за сутки в регионе выявили 404 новых случая COVID-19. Всего — 55 974. От последствий заражения коронавирусом на полуострове умерли 1669 человек. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что Крым и Севастополь оказались в числе регионов, где преобладает индийский штамм коронавируса.

Сейчас в Крыму действует несколько ограничений, которые ввели для борьбы с распространением SARS-CoV-2. На прошлой неделе в указ главы республики о режиме повышенной готовности внесли изменения, согласно которым детские лагеря, в которых привились менее 95% персонала, с 1 августа перейдут в закрытый режим работы.