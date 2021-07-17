Ковидные ограничения ужесточили для детских лагерей в Крыму

В Крыму во избежание рисков коронавируса ужесточили ограничения для детских лагерей и организаций социального обслуживания. Изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности, сообщило РИА «Новости».

Детские лагеря в Крыму, в которых двумя компонентами вакцины привились менее 95% персонала, с 1 августа перейдут в закрытый режим работы. Это означает, что персоналу будет запрещено проживать за пределами лагеря.

Учреждения социального обслуживания, в которых вакцинировались менее 95% сотрудников, переведут в режим полной изоляции.

Власти Крыма также решили приостановить до 17 августа диспансеризацию населения, которая проходит в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

За прошедшие сутки в Крыму выявили 401 случай заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем для республики за все время с начала пандемии. Общее число всех случаев заражения на полуострове достигло 54 354, из них 47 042 человека выздоровели, 1638 — умерли.

Крым и Севастополь ранее оказались в числе регионов, в которых преобладает индийский штамм коронавируса.