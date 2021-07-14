Индийский штамм стал преобладающим в Крыму и Севастополе

Крым и Севастополь оказались в числе регионов, где преобладает индийский штамм коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Установлено, что Крым и Севастополь вошли в число тех регионов, где доминирующее значение имеет вирус индийского штамма „дельта“. Он отличается высокой контагиозностью, начинается с проявления ОРВИ, имеет более короткий инкубационный период. Лица, поступающие в стационар, очень быстро „тяжелеют“», — заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзор Наталья Пеньковская. Ее процитировал сайт crimea-news.

Кроме того, на полуострове зафиксирован антирекорд по количеству заражений в сутки. Болезнь подтвердилась у 375 человек. Об этом написало агентство «Крыминформ». Среди них 66 человек, у которые не было клинических проявлений COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в свою очередь, сообщила, что индийский штамм распространился уже в 111 странах и территориях. ВОЗ считает, что «дельта»-штамм станет преобладающим во всем мире в ближайшее время.

Индийский штамм коронавируса впервые выявили в октябре 2020 года. Позже специалисты обнаружили и три его подвида. Один из них — «дельта». Он считается очень заразным.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне заражаются «дельта»-штаммом на Мальдивах, в США и ряде европейских стран.