Общество 23 апреля 2024, 12:23 Дом причастного к покушению на Прозорова украинского агента нашли в ЛНР РИА «Новости»: дом подозреваемой в передаче взрывчатки Хрестиной нашли в ЛНР РИА «Новости»

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Дом подозреваемой в передачи взрывчатки из Варшавы для покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова Ярославы Хрестиной нашли в ЛНР. Как сообщило РИА «Новости», соседи узнали ее по фотографии и подтвердили, что она переехала в Польшу.

«Она редко тут бывает. Ее Ярослава зовут. Вроде бы она была в Польше, но ее давно тут нет, где-то года три не было», — сообщила одна из собеседниц агентства.

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Она отметила, что женщина уже несколько лет не появляется в этом доме. Саму постройку ее родители пытаются продать. Еще одна соседка рассказала, что в доме никто не живет. Подозреваемую в передаче взрывчатки видели здесь последний раз на похоронах бабушки с дедушкой.

Местные жители уточнили, что, по слухам, женщина действительно могла уехать в Польшу. Но с ней никто из оставшихся в селе людей связь не поддерживает.

Фото жительницы Варшавы, подозреваемой в передаче курьеру посылки с компонентами бомбы для покушения Прозорова, опубликовала ФСБ. Оперативники уже задержали украинца, причастного в подрыве авто экс-офицера СБУ.