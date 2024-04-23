Криминал 23 апреля 2024, 10:29 Участника подрыва машины бывшего офицера СБУ задержали в Луганске ФСБ задержала в Луганске участника подрыва машины экс-офицера СБУ Прозорова

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Оперативники ФСБ задержали в Луганске гражданина Украины, который принимал участие в подготовке подрыва автомобиля бывшего офицера СБУ Василия Прозорова в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации следствия, в 2021 году задержанный познакомился с агентом СБУ, который уехал в Варшаву после февраля 2022 года. Фигурант по его указанию в июне 2023 года вел наблюдение за местом проживания Прозорова, а в апреле 2024-го перевел 10 тысяч рублей курьеру за доставку средств поражения из России в Литву.

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Задержанный признал свою вину и активно сотрудничает со следствием. В ближайшее время в его отношении примут процессуальное решение.

Автомобиль Василия Прозорова взорвался на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля. Сам мужчина в беседе с «360» отмечал, что не пострадал в результате ЧП. По горячим следам полицейские задержали 41-летнего подозреваемого.