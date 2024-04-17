Криминал 17 апреля 2024, 14:41 ФСБ показала фото жительницы Варшавы, передавшей части бомбы для подрыва авто Прозорова ФСБ: жительница Варшавы передала компоненты бомбы для подрыва авто Прозорова

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Появились снимки жительницы Варшавы, передавшей курьеру посылку с компонентами бомбы для подрыва авто бывшего офицера СБУ Василия Прозорова. Видео с ее фото опубликовала ФСБ.

Силовики задержали мужчину с российским и молдавским гражданствами, который в покушении на убийство Прозорова выступил в качестве курьера. Он доставил из Литвы в Россию компоненты радиоуправляемого взрывного устройства. В результате этого 12 апреля по указу главы Службы безопасности Украины Василия Малюка подорвали машину Прозорова.

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По данным ведомства, сотрудники СБУ передали составляющие взрывчатки под видом инструментов для маникюра и средств по уходу за волосами. В Варшаве при посредничестве местной жительницы посылку передали для доставки в московский регион в частную транспортную компанию. В опубликованном ФСБ ролике видно бумажный пакет, в котором лежат косметические средства и пустой контейнер.

Курьер получил груз в Литве и доставил его на машине в Москву. По указу посредницы из Варшавы мужчина передал все компоненты агенту СБУ, который оказался гражданином России. Под контролем куратора последний собрал взрывчатку и установил под машину Прозорова.

В отношении задержанного специалисты примут процессуальное решение.