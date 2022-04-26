Депутат Чернышов: следить за безопасностью детей должны профессионалы

Детским садам, школам и вузам нужна профессиональная охрана. Это в очередной раз доказала ситуация, которая произошла в Ульяновской области. Каждое заведение, где находятся дети, должно стать безопасным. Об этом «360» заявил заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов.

Он подчеркнул, что охрану учебных заведений должны проводить хорошо обученные и подготовленные люди, которые смогут дать отпор вооруженному злоумышленнику.

«Если брать статистику происшествий, то только за прошлый год в России больше 22 тысяч детей стали жертвами преступлений. Треть из них была совершена на территории общеобразовательных учреждений или рядом с ними», — заявил Чернышов.

По его словам, количество преступлений против детей увеличивается с каждым годом и ни один родитель не застрахован от того, что в детский сад или школу может прийти вооруженный человек, который начнет убивать.

«Понятно, что у человека, который берет в руки оружие и идет с ним в школу либо в детский сад, уже сломанная психика. Но вопрос в том, что его еще нужно вычислить и остановить. Потому что неизвестно, что у него с собой, может, нож, а может быть, и огнестрельное оружие», — отметил Чернышов. Он добавил, что справиться с вооруженным злоумышленники могут только подготовленные мужчины, прошедшие специальное обучение.

Вооруженный охотничьим ружьем ИЖ-27 мужчина устроил стрельбу в детском саду села Вешкайма Ульяновской области во время тихого часа. Он ранил одну из сотрудниц, застрелил воспитательницу, которая не давала ему пройти к детям, и убил двух воспитанников. После стрельбы мужчина покончил с собой.

По предварительным данным, оружие мужчина забрал у своего соседа-пенсионера, которого уговорил отправиться в карьер пострелять. Тело владельца ружья нашли недалеко от поселка. Известно, что стрелок состоял на учете психиатра, но что его сподвигло пойти на такой шаг, пока не известно. Сейчас в деле разбираются следователи.