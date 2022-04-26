«Известия»: неизвестный застрелил двух детей и нянечку в детском саду Ульяновской области

Двое детей и нянечка погибли от выстрелов из ружья неизвестного мужчины в детском саду Ульяновской области. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По предварительным данным, вооруженный мужчина пришел в дошкольное учреждение и открыл стрельбу. На месте погибли двое детей и нянечка. После этого стрелок покончил с собой. Нападение на детский сад произошло в тихий час, когда дети спали. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины случившегося.

По данным Telegram-канала Baza, стрельба произошла в детском саду поселка Вешкайма. Сообщения о вооруженном нападении на детский сад подтвердил «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

Официальных комментариев о случившемся пока нет.