Убийца состоял на учете как психически нездоровый. Что известно о стрельбе в детском саду в селе Вешкайма

В селе Вешкайма Ульяновской области мужчина устроил стрельбу в детском садике и убил одну сотрудницу и двух детей. После этого он совершил суицид. По предварительной версии он убил знакомого и забрал у него ружье. Предполагаемый убийца был замкнутым и состоял на учете как психически больной. Что известно о стрелке в данный момент — в материале «360».

В селе Вешкайма Ульяновской области мужчина с ружьем ИЖ-27, зарегистрированным на 68-летнего Александра Дронина, пришел в детский сад «Рябинка» в тихий час. На крыльце он выстрелил в сотрудницу, затем он поднялся на второй этаж и застрелил двух детей пяти и шести лет, а также нянечку. После этого мужчина покончил с собой. Его тело обнаружили прямо в комнате с детьми.

По словам Павла Дронина, сына Александра Дронина, его отец пошел пострелять в карьере из охотничьего ружья со своим знакомым. Молодой человек просил его показать ружье. Родственники долгое время не могли найти пожилого мужчину.

По данным Telegram-канала «112», бойню в детском саду устроил 26-летний мужчина. Его опознала мать по одежде. Сейчас ее допрашивают следователи. По предварительной версии, мужчина убил Александра Дронина, забрал у него ружье. Тело мужчины обнаружили на свалке.

Жительница села Вешкайма рассказала «360», что предполагаемый убийца жил доме под номером четыре недалеко от детского садика на улице 50 лет СССР.

«Про садик ничего плохого не могу сказать. Обычный садик, воспитатели все хорошие, у меня туда ходил брат. Нам очень нравилось там», — добавила жительница.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве на территории детского сада. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. В село Вешкайма выехали вице-губернатор региона Игорь Эдель и вице-губернатор Александр Коробко.

По поручению губернатора в Ульяновской области проведут комплексную проверку всех образовательных учреждений региона на предмет безопасности.

Хронология событий

Одна из воспитательниц убиралась на крыльце. Она вышла вылить ведро воды, и в этот момент мужчина выстрелил ей в руку. Женщина забежала в детский сад и подняла тревогу. Она успела спрятаться, но вторая сотрудница оказалась на пути мужчины. Он выстрелил в женщину, когда она пыталась его остановить.

Источник фото: телеканал «360»

Повар в детском саду рассказала, как раненная воспитательница попросила ее вызвать скорую и полицию. Дверь в детский сад была открыта, поэтому мужчина смог проникнуть внутрь. По эпидемиологическим требованиям, комната с детьми должна была проветриваться, написал Mash.

Детский сад не охранялся, но в нем была тревожная кнопка, которая сработала в момент трагедии. После этого на место выехали сотрудники Росгвардии. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, трагедия в селе Вешкайма не первая.

«Необходимо усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране. Эта крайне ответственная задача должна лежать на сотрудниках вневедомственной охраны Росгвардии, которые должны дежурить в дошкольных и школьных учреждениях круглосуточно», — заявила Москалькова.

Источник фото: телеканал «360»

Что известно о стрелке

По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, предполагаемый убийца состоял на учете как психически больной. Двоюродная сестра мужчины рассказала, что он жил вместе с отцом и матерью и никогда не был общительным. Родственница не слышала о его агрессивном поведении.

«Он практически вообще не общался с нами. Он почти всегда находился дома <…> Он не шел на контакт никогда», — отметила родственница.

Женщина рассказала, что незадолго до бойни подозреваемый поругался со своей бабушкой. Однако тетя стрелка не считает, что ссора сподвигла мужчину на убийство. По ее словам, они хотели всей семьей собраться на 1 мая. Родственница так же подтвердила, что мужчина был замкнутым и необщительным.

«Что у него на уме понять невозможно. Мы встречались не очень часто. Он мог поздороваться и уйти. Близкое общение было только в этом году. Мы думали куда-то устроить его на работу, что-то переменить в жизни, потому что здесь негде работать», — рассказала женщина.

Родственница отметила, что предполагаемый стрелок окончил девять классов школы и учился заочно. В школе его обижали одноклассники. В семье мужчины никогда не было оружия и ни у кого не было мыслей его приобрести.