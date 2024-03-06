Общество 06 марта 2024, 13:11 Долина заступилась за участников «голой» вечеринки Певица Долина высказалась в защиту участников голой вечеринки блогера Ивлеевой РИА «Новости»

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Певица Лариса Долина высказалась в защиту артистов, которые стали участниками «голой» вечеринки, организованной в декабре блогером Анастасией Ивлеевой. Она выразила свое неодобрение к мероприятию, однако призвала не быть столь строгими к своим коллегам по профессии, сообщил StarHit.

По мнению Долиной, артисты уже достаточно пострадали. Ведь их исключили из основных новогодних телевизионных программ. Человек может ошибиться, считает певица.

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«Мне кажется, все извинились, уже надо эту тему закрыть», — поделилась артистка.

После вечеринки многие артисты, в числе которых Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан и Лолита, записали ролики с извинениями. Однако некоторым общественным деятелям это показалось недостаточным, и у части из звезд начали отменять концерты.

Накануне наряд Долиной на модном показе поклонники назвали издевательством над российским флагом. Артистка вышла на подиум в черном боди, на котором сверкали зеркальные элементы. Обтягивающий наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы. Дополнила образ артистки накидка, выполненная в цветах триколора.