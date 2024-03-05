Знаменитости 05 марта 2024, 13:21 «Издевательство над российским флагом». Долина прошлась на модном показе в триколоре Наряд Долиной на модном показе назвали издевательством над российским флагом РИА «Новости»

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Певица Лариса Долина приняла участие в Московской неделе моды. Она вышла на подиум в наряде цветов российского флага, однако поклонники отнеслись к этому событию неоднозначно, сообщило «Утро.ру».

По данным издания, Долина выступила в качестве модели, представляя коллекцию, дизайнера Джемала Махмудова.

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Артистка вышла на подиум в черном боди, на котором сверкали зеркальные элементы. Обтягивающий наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы. Дополнила образ артистки накидка, выполненная в цветах российского флага.

«Я знаю, что после сегодняшнего показа получу огромное количество хейта… Возможно, многие будут задавать вопросы, на которые я, например, на смогу ответить. Тем не менее, это произошло, и я, как обычно, ни о чем не жалею», — написала Долина в соцсетях.

Комментаторы под постом разделились на два лагеря: одним пришелся по душе образ певицы, другие обрушились на нее с критикой.

«К вам лично нет претензий, но нельзя так с государственным флагом», «Издевательство над российским флагом! Превратили его в кокетку!», «Нельзя использовать государственную символику в качестве аксессуаров или украшения, это неуважение», — написали пользователи.

Ранее 68-летняя артистка показала стройную фигуру на отдыхе на Мальдивах. Долина выложила в социальные сети свое фото в бикини.