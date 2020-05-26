«В детстве не был таким злым». Дочь Успенского рассказала о переломном моменте в отношениях с отцом

Татьяна Успенская, даже будучи взрослой женщиной, не может спокойно вспоминать о своем отце Эдуарде Успенском. Она рассказала «360», что папа ее бил, а других людей часто унижал. Самым ужасным впечатлением всего детства для нее стала секта Виктора Столбуна.

«Самый яркий пример — секта Столбуна. Меня туда отправили, моего мнения в 11 лет особо не спрашивали. Детство было хорошее, оно кончилось очень рано. В детстве он не был таким злым», — отметила Татьяна.

По ее словам, эта секта должна была подавлять личность.

Так всегда было в нашей семье, что ничего нельзя было просить напрямую, нельзя ни о чем говорить. Я ему была неинтересна. Точно так же, как и внуки. Мой сын, когда приезжал, чистил клетки, убирался. Он использовал его как прислугу Татьяна Успенская.

Татьяна Эдуардовна вспомнила, что отец всегда находился в состоянии войны с кем-то. Он судился то с «Союзмультфильмом», то с мультипликатором Леонидом Швацманом.

«Он все время был агрессивен, не мог расслабиться, может быть, от этого он пил. Я когда читаю о нем, то вся сжимаюсь, у меня начинают трястись руки, может температура подняться. То есть мне просто страшно», — добавила она.

Собеседница «360» также рассказала, что отец ее «колотил».

Мне было лет 18, я ходила в институт с опухшими глазами. Мы жили на Клязьме, в частном доме, он меня выкидывал, выталкивал на улицу. Он начинал бить, я убегала. У нас был крошечный гостевой домик, я вынуждена была там прятаться Татьяна Успенская.

Также он любил унижать людей. Его дочь отметила, что Успенский преследовал любого неугодного ему человека.

Ранее Татьяна Успенская выступила против того, чтобы именем отца называли детскую литературную премию. Ее поддержал друг семьи писатель Валентин Постников.