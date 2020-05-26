«Был домашним тираном». Дочь Успенского попросила не называть премию в честь отца

Неожиданное заявление сделала дочь писателя Эдуарда Успенского. Татьяна выступила против присвоения имени отца детской литературной премии. По ее словам, папа был очень жестоким человеком.

В открытом письме директору Государственной детской библиотеки она назвала Успенского тираном. Документ опубликовало издание «Собеседник». Татьяна рассказала, что папа проявлял физическое и психологическое насилие по отношению к жене, детям и внукам.

Мой отец был домашним тираном. Поэтому считаю, что престижная премия в области детской литературы не может носить имя человека, который из года в год занимался домашним насилием. Неужели в нашей стране нет больше других достойных писателей, именем которых можно было назвать премию? Татьяна Успенская.

По ее словам, не нужно ставить имя такого человека рядом с вечными ценностями. Она задалась вопросом о том, неужели любой добившийся успеха может делать все что угодно. Женщина выразила надежду, что к ее мнению прислушаются.

Эдуард Успенский — автор книг о крокодиле Гене и Чебурашке, дяде Федоре и других известных персонажах. Писатель умер в 2018 году.

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» намерен пересмотреть контракт с компанией из Японии Cheburashka Project LLP об использовании прав на Чебурашку. Японская сторона заявила, что готова к переговорам.