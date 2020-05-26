«Выгонял голой на мороз». Писатель Постников рассказал о методах воспитания Успенского

Детский писатель Валентин Постников вместе с дочкой Эдуарда Успенского Татьяной выступил против того, чтобы именем автора дяди Федора назвали детскую литературную премию. В разговоре с «360» Постников раскрыл новые детали жизни Успенского.

Сам Валентин Постников — сын советского сказочника Юрия Постникова. Поэтому его детство прошло в окружении известных писателей. Валентин лично был знаком с Успенским, а сейчас поддерживает связь с его дочерью Татьяной.

Она много раз мне это рассказывала, что ее отец занимался домашним насилием, что издевался над ней все детство, что голой на мороз ее выгонял. Она голодала, он ее без денег оставлял. Он ее в секту отправил, когда ей было 12-13 лет на три года. Он порядка 20 лет состоял в секте Виктора Столбуна Валентин Постников.

По словам Постникова, Столбун использовал нетрадиционные методы воспитания детей, ставил над ними эксперименты и издевался.

Собеседник «360» добавил, что Успенский также жестоко обходился и со своим пасынком — ребенком его третьей жены, телеведущей Элеоноры Филиной. Постников утверждает, что писатель каждый день ругался на мальчика и использовал при этом нецензурные выражения.

Валентин считает, что детскую премию лучше назвать в честь других прославленных детских писателей. Например, в честь Николая Носова или Дениса Драгунского.

Ранее Татьяна Успенская заявила, что ее отец был тираном. По ее утверждению, он использовал психологическое и физическое насилие в отношении своих жен, детей и внуков. Поэтому его дочь категорически против того, чтобы именем Успенского назвали детскую премию.