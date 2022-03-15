«Добровольцев поубавится». Названы последствия ударов ВС РФ по наемникам на Украине

Информационные последствия удара ВС РФ по силам наемников будут ощутимы и для западных СМИ, и для украинской пропаганды, заявил в эфире «360» руководитель департамента аналитических исследований ЦЭСПП Петр Колчин.

«Многие европейские представители частных военных компаний, которые отправлялись на Украину, <…> как оказалось, не были готовы к такому военному опыту. И те видео, которые тиражировали активно в Сети, показали, что европейцы не были готовы к такому формату боевых действий и, конечно, для них это Ирак и Афганистан», — сказал эксперт.

По его мнению, теперь западным СМИ сложно будет что-то заявлять о российской армии, как и украинской пропаганде.

«Теперь добровольцев в кавычках [, которые хотят поехать на Украину, ] будет гораздо меньше. С другой стороны, думаю, для европейского обывателя скоро станут более насущные проблемы бытового плана», — добавил Колчин.

Накануне в Министерстве обороны России предупредили, что продолжат уничтожать иностранных наемников. Официальный представитель министерства Игорь Конашенков указал на то, что некоторые западные страны на государственном уровне поощряют участие своих граждан в качестве наемников в боевых действиях против российских войск.

«Вся дальнейшая ответственность за гибель этой категории иностранных граждан на Украине лежит только на руководстве этих стран», — сказал Конашенков.

Он добавил, что все места нахождения иностранных наемников на Украине известны ВС РФ и по ним будут продолжать наносить точечные удары. Также представитель Минобороны напомнил об обстреле 13 марта учебного центра в Старичах и военного полигона Яворовский.

«Хочу повторно предупредить — никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они ни находились», — заключил он.