Минобороны: никакой пощады иностранным наемникам на Украине не будет

Власти западных стран, которые поощряют участие своих граждан в качестве наемников в боевых действиях против подразделений ВС РФ на территории Украины, несут ответственность за гибель этих людей, напомнили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что наемников продолжат ликвидировать, пощады для них не будет.

«Вся дальнейшая ответственность за гибель этой категории иностранных граждан (наемников — прим. ред.) на Украине лежит только на руководстве этих стран [, которые одобряют их отправку на Украину]», — подчеркнули в ведомстве.

Российским военным известны все места нахождения иностранных наемников на Украине, по ним впредь будут наносить точечные удары, предупредили в министерстве, напомнив об уничтожении 13 марта учебных центров в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский.

«Хотим повторно предупредить — никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они ни находились», — заключили в Минобороны РФ.

Ранее в ведомстве обращали внимание на то, что иностранные наемники не имеют права на статус военнопленных и их будет ждать уголовная ответственность при задержании.