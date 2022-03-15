ВС России захватили опорный пункт националистов и иностранных наемников на Украине

Российские военные захватили опорный пункт националистов и иностранных наемников в районе населенного пункта Гута-Межигорская. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения российских Воздушно-десантных войск изъяли 10 ракетных комплексов Javelin и другое оружие, сообщил ТАСС.

По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, все захваченные противотанковые комплексы Javelin и другое иностранное вооружение передадут подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.

Также, по данным российского оборонного ведомства, ВС РФ за сутки сбили на Украине 16 воздушных целей, в том числе шесть беспилотников Bayraktar TB-2.

Всего с начала проведения специальной операции российские военные уничтожили 156 беспилотных летательных аппаратов, 1306 танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1054 единицы специальной военной автомобильной техники.