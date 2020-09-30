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    30 сентября 2020, 10:33

    Центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от COVID-19

    Дарья Бунякова

    Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершили этап клинических исследований вакцины от коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
    Центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от COVID-19

    «Клинические исследования закончились буквально сегодня на „Векторе“. Клинические исследования продолжаются с вакциной Института имени Чумакова», — рассказала Попова в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

    В конце сентября пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что центр «Вектор» уже отправил в Минздрав документы для регистрации вакцины «ЭпиВакКорона». Завершить процедуры регистрации препарата планируют к 15 октября. После этого начнутся пострегистрационные тесты вакцины с участием добровольцев. При вакцинации будут использовать как сам препарат, так и плацебо.

    По словам заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» при Роспотребнадзоре Александра Рыжикова, во время первого этапа тестирования препарат доказал свою безопасность и эффективность. Вакцина не формирует пожизненный иммунитет, но защищает от инфицирования на срок около полугода.

    После получения регистрации Центр Чумакова тоже приступит к исследованиям на добровольцах. Прививки будут делать в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

    Новости SMI.FM