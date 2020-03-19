Самоизоляция поможет россиянам сэкономить до 46% зарплаты

Люди, которые решили осесть на карантине в период эпидемии коронавируса, могут сохранить до 46% своего бюджета. Столько можно сэкономить, сократив оплату за транспорт и досуг.

К такому выводу пришли аналитики, пишет газета «Известия». В исследовании взята ситуация, когда человек добровольно самоизолируется и проводит большую часть времени в квартире. Из его ежемесячных трат исключили пользование транспортом, посещение кафе и развлекательных мероприятий.

При таком раскладе, в среднем россиянин может сохранить 29,2% бюджета. 15,5% из которых — это сохраненные деньги за транспортные услуги, 10,1% экономия из-за отсутствия трат на культурные мероприятия, оставшиеся 3,6% высвободятся от походов в кафе и рестораны.

Сильнее всего сэкономить смогут жители Архангельской области. Домашнее пребывание позволило бы снизить расходы на 46,1%, или примерно на 12,5 тысяч рублей в месяц. Второе место у Москвы — 45,1%, или 17,8 тысяч. На третьем месте оказался Ненецкий автономный округ. Его жители могут сохранить 35,7%, или 12,9 тысяч рублей. Жителям 52 регионов самоизоляционная экономия выйдет меньше, но все-равно превышает 20%.

Однако, специалисты отметили, что этот эффект могут уровнять избыточные закупки еды и импульсивный шопинг от скуки. Например, еда купленная на две недели сможет быть съедена за три дня.

Также экономию могут снизить увеличение цен на продукты.

«При длительном режиме „все по домам“ произойдет перестройка экономических процессов, а издержки бизнеса при производстве товаров и оказании услуг могут вырасти. Если вкратце, сэкономить россияне смогут в моменте, но не стратегически», — рассказал специалист.

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