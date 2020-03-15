СМИ: россияне стали скупать крупы и консервы

У российских торговых сетей и служб доставки в последние дни прибавилось работы. Люди стали закупаться определенными товарами. Это связано с новостями о пандемии коронавируса.

Сервис по доставке продуктов «Сбермаркет» заявил, что 13 и 14 марта вдвое увеличилось число заказов по сравнению с 11-м числом.

«Это связано как с традиционно большим количеством заказов в выходные, так и с текущей ситуацией», — заявили представители «Сбермаркета». Их процитировал РБК.

Больше всего заказов поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. При этом в сервисе отметили спрос на макароны, крупы, консервы и соленья. Объем продаж этих товаров вырос на 79%. Другой сервис доставки продуктов, «Утконос», сообщил, что может доставлять товары с опозданием.

В компании X5 Retail Group, которая управляет магазинами «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», тоже отметили рост числа онлайн-заказов. Там рассказали, что сейчас работают над возможностью дополнительных поставок в магазины.

Представители «Ашан Ритейл Россия» не заметили никакого ажиотажа. Там рассказали, что немного выросли покупки круп и макарон. Но в компании считают, что это происходит «в рамках сезонности».

В сети «Магнит» рассказали о росте спроса на продукты длительного хранения. При этом в компании подчеркнули, что в магазинах достаточно товаров, а на складах есть запасы продуктов, средств личных гигиены, бытовой химии и корма для животных.

Ранее Минсельхоз Московской области попросил жителей региона не верить сообщениям о дефиците продуктов в магазинах.

По последним данным, более 160 тысяч людей по всему миру заразились коронавирусом. Жертвами пандемии стали свыше пяти тысяч человек. При этом примерно 72,5 тысячи выздоровели. В России зарегистрировано 63 случая заражения. Последнюю информацию о том, как с коронавирусом борются в Подмосковье, можно узнать в официальном Telegram-канале мособлштаба.