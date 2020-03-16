Россияне напрасно закупаются впрок. Объясняем, почему не нужно обносить продуктовые магазины

Россияне в панике скупают продукты в магазинах. Особым спросом пользуются крупы, мясо, лекарства, туалетная бумага, антисептики, маски. Страх связан с коронавирусом. Видимо, люди считают, что без последствий пандемия не пройдет. Но давайте все же сохранять здравомыслие.

Обвал курса рубля и ситуация с распространением коронавируса ожидаемо напугали россиян. Люди побежали в магазины скупать товары первой необходимости. Особым спросом пользуются крупы, в том числе гречка, мясо, туалетная бумага и так далее.

Сложилось впечатление, что граждане готовятся к какому-то невероятному кризису, из-за которого та же гречка подорожает в два раза. Но все же на дворе 2020 год и огромные торговые сети вряд ли хотят разоряться, поднимая цены на ходовые товары, или отказываться поставлять новые партии.

Одной из причин, почему люди обчищают полки, является неприятный прошлый опыт. Например, в Советском Союзе или кризисе 2008–2009 годов. Политолог и гендиректор компании PR-3000 Станислав Редкевич по просьбе «360» объяснил, оправданны ли действия россиян. По его словам, сейчас в России мы на практике можем наблюдать фантомные страхи.

Абсолютное большинство россиян имеет дело не с коронавирусом, а с образом коронавируса. А образ — явление всегда намного большее, чем само явление. Этим объясняются преувеличенные страхи россиян перед коронавирусом… Люди все время слышат и преувеличенно боятся того, чего не знают Станислав Редкевич.

В сложившейся ситуации у россиян есть два страха: дефицит продуктов и повышение цен на них. Редкевич отметил, что вероятность недостатка каких-либо товаров действительно есть, но если такое и будет, то пройдет очень быстро. Ведь большие торговые сети не хотят лишаться денег, а значит, аналитики компаний оперативно изучат рынок и не допустят, чтобы на их прилавках не было товара.

Редкевич обратил внимание на самих людей, которые из-за страха закупаются килограммами гречки или рулонами туалетной бумаги. По его словам, у них небольшой достаток, из-за чего их страх еще более сильный. В их понимании, чем быстрее они купят продуктов, тем выше шанс, что они впоследствии смогут сэкономить больше денег. Это примерно 15-20% всех россиян.

И вот эта категория граждан, скорее всего, почувствует любое повышение цен. Их можно понять, но проблема в другом: они навевают панику и остальным россиянам. Из-за этого 80% оставшихся жителей страны начинают беспокоиться, а не делают ли они что-то не так.

Эти люди (15-20% — прим. ред.) будут влиять своим поведением на остальные 80%. И если не начать простым языком объяснять, что реально происходит, муху от котлеты отделить, то им будет проще и страхов будет меньше Станислав Редкевич.

Редкевич напомнил о существовании «невидимой руки рынка», которая «добросит гречку» в те места, где ее нет. У специалиста появилась мысль, что недобросовестные бизнесмены продают «образ опасностей». То есть при появлении новостей о коронавирусе эти лица начали сеять панику. Как результат — в аптеках нет медицинских масок. Потом упала цена на нефть, из-за этого рухнул рубль. Как результат — в стране заговорили о дефиците товаров и повышении цен на них.

По мнению Редкевича, с помощью происходящего в мире недобросовестные бизнесмены воздействуют на сознание людей. Это им выгодно, потому что граждане тут же бегут в магазины за продуктами. Компании зарабатывают, но оставляют людей с пугающими мыслями о том, что продуктов нет.