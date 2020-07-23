Для водителей мотоциклов и мопедов придумали новые штрафы

Мотоциклистам и владельцам мопедов грозят новыми штрафами. В Госдуме предложили наказывать тех из них, кто лавирует между рядами и движется параллельно другому транспорту в одной полосе.

Инициатором законопроекта выступила депутат Светлана Бессараб, сообщила газета «Известия» со ссылкой на текст документа.

В проекте говорится, что за параллельную езду водителей мотоциклов и мопедов нужно штрафовать на три тысячи рублей. При лавировании или опасном вождении размер штрафа может достичь 15 тысяч рублей. Альтернативой станет лишение водительских прав на срок от двух до шести месяцев.

Парламентарий предложила внести соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроект уже направили в правительство на обсуждение.

Бессараб подчеркнула, что у мотоциклистов «в силу особенности их транспорта» нет защиты от травм.

«Обычная ширина полос в наших городах может составлять 2,75 метра или даже меньше. Если поставить на такую полосу внедорожник, он займет два метра. Сколько остается на мотоциклистов, которые и в таких условиях идут на обгон, подвергая себя опасности?» — задалась вопросом депутат. По ее мнению, исправить ситуацию можно «только большими штрафами». Бессараб напомнила, что мотоциклистов среди погибших в ДТП в 30 раз больше, чем автолюбителей.

Автор законопроекта предложила фиксировать нарушения при помощи сотрудников Госавтоинспекции, камер видеонаблюдения и видеорегистраторов.

Эксперты согласились с тем, что из-за байкеров на дорогах нередко возникают аварийные ситуации. Однако весь смысл поездки на мотоцикле будет потерян, если запретить им лавировать. Высокая маневренность является основным преимуществом этого вида транспорта.