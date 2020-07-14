14 июля 2020, 15:23
ДТП в Петербурге: мотоциклист получил тяжелые травмы
Мотоцикл и легковая машина столкнулись на внешнем кольце КАД в Санкт-Петербурге. Водитель мотоцикла серьезно пострадал. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу.
Уточняется, что участники аварии не смогли поделить проезжую часть. В результате мотоцикл врезался в машину, которая ехала перед ним. Водитель попал в больницу в тяжелом состоянии. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины инцидента.