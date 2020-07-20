Пьяный водитель разметал шесть мотоциклов в Техасе. Трое погибли

На шоссе в Керрвилле (штат Техас) пьяный водитель грузовика врезался в шесть мотоциклов, на которых ехали члены Thin Blue Line. Три человека погибли сразу, четверо мотоциклистов, в том числе, одна женщина в критическом состоянии доставлены в больницу.

Об этом сообщил шериф округа Керрвиль в своем Facebook. Он написал, что байкеры отмечали 11-й день рождения мотоклуба. Мотоциклисты ехали по шоссе-16 примерно в 65 милях к северо-западу от Сан-Антонио, когда водитель грузовика выехал на встречную полосу.

Сержант Орландо Морено из Департамента общественной безопасности Техаса сообщил ABC News, что мужчина уже арестован, ему предъявлены обвинения по нескольким пунктам статьи об убийстве в состоянии алкогольного опьянения. Его имя он назвать отказался.

Шериф округа попросил всех молиться за погибших. Все они были действующими или вышедшими на пенсию сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими.

Погибший Джозеф Палья был офицером полиции и президентом Чигаского отделения мотоклуба. Майкл Уайт — ветераном армии США, Джерри Харбор — полковником в отставке и экс-пилотом «Восточных авиалиний».