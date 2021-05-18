Электроэнергия для промышленных предприятий в России оказалось дороже, чем во многих развитых зарубежных странах, в том числе в США, согласно расчетам «Сообщества потребителей энергии». В Минэнерго заявили, что вычисления некорректны.

Энергоцены в России дороже, чем в Турции, Испании, Финляндии, Франции, Норвегии и США. В среднем промышленники, которые подключены к распределительным электросетям высокого уровня напряжения, платят за киловатт-час около 7,34 цента. Об этом сообщил «Коммерсант», в распоряжении которого оказались результаты подсчетов «Сообщества потребителей энергии».

В Минэнерго заявили изданию, что цены на электроэнергию в России одни из самых низких в мире. Оптовые цены сопоставимы с тарифами в других странах, благодаря этому население за электричество платит намного ниже. Расчета и сравнение сообщества потребителей, по мнению ведомства, некорректны. Они не учитывают волатильность валютных курсов, паритет покупательной способности, влияние цены на электроэнергию на стоимость конечной продукции.

В российской компании «Интер РАО», которая экспортирует и импортирует электроэнергию отметили, что сообщество потребителей привели в пример тарифы на одноставочных высоковолатильных рынках за нетипичный год с аномально теплой зимой и снижением потребления на фоне пандемии.