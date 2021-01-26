Рекордно низкий рост цен на услуги ЖКХ зафиксировали в 2020 году в России

Рекордный рост цен на жилищно-коммунальные услуги зафиксировали по итогам 2020 года в России. Впервые за 19 лет показатель достиг минимального значения в 3,55% при годовой инфляции в 4,91%.

Об этом говорится в результатах исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, результаты которого оказались в распоряжении Lenta.ru.

Специалисты считают, что такие результаты связаны с эпидемией коронавируса. Во время пандемии власти некоторых регионов не повышали стоимость услуг ЖКХ и временно отменили сбор взносов за капитальный ремонт. Рост цен не достиг уровня инфляции в Москве (повышение на 3 %) и Санкт-Петербурге (на 4,6 %).

Тем не менее низкие показатели зафиксированы не по всей стране. В 15 субъектах аналитики увидели повышение цен выше уровня инфляции. Больше всего за коммунальные услуги отдают жители Республика Коми. Там цены на ЖКХ повысились на 16,2%. Рост также зафиксирован в Воронежской области (+7,8%), Забайкальском крае (+7,1%), Кемеровской области (+ 6,7%), Республике Удмуртия (+6,6%), Туве (+5,8%), Архангельской ( 5,4%) и Амурской областях (+5,1%).

За последние 12 месяцем в среднем по России подорожало водоотведение ( +4,78%), стоимость горячей воды (+4,32%), электричества (+3,96%) и отопления (+ 3,36%).

Ранее СМИ писали, что в 2021 году россиянам, возможно, придется менять «умные» счетчики из-за нового стандарта передачи данных интернета вещей.