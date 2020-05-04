Для полетов из Москвы в Пекин ввели обязательный тест на коронавирус

Пассажиров рейсов из Москвы в Пекин, которые летят авиакомпанией Air China, обяжут с 8 мая предъявлять сертификат об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом объявили в китайском посольстве в России.

«Посольство еще раз предупреждает граждан, у которых есть необходимость вернуться домой рейсами Air China, в обязательном порядке необходимо пройти тест в одном из этих шести медучреждений и предъявить письменное свидетельство для регистрации на рейс», — говорится в сообщении посольства, которое цитирует РИА «Новости».

Пройти тест можно в шести медицинских учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, причем сделать это нужно не позднее чем за 120 часов до посадки на рейс.

Сейчас между Россией и Китаем нет регулярного авиасообщения, но продолжают осуществлять возвратные рейсы. В КНР утверждают, что у них распространение коронавируса остановлено, новые случаи выявляют преимущественно среди возвращающихся на родину граждан этой страны.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. По последней информации, сейчас по всему миру число зараженных превышает 3,5 миллиона. В самом Китае с начала эпидемии зафиксировали 82,8 тысячи больных COVID-19.