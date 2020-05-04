Коронавирус нового типа может поражать любые органы человека, а на заражение может указывать не только температура. Сейчас в мире насчитывает больше 3,5 миллионов граждан с подтвержденным тестом на COVID-19 и их число ежедневно растет. В России ситуация с пандемией коронавируса пока остается сложной. Оказаться на пике заболеваемости страна может в ближайшие две недели.

В России

Только за последние сутки в стране подтвердили 10 633 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Общее число заразившихся возросло до 134 687.

При этом, свыше половины новых случаев выявлено у тех, кто не имел каких-либо клинических проявлений болезни. Количество летальных исходов превысило 1,2 тысячи. Только в Москве за прошедший день скончались 35 человек.

С марта тест на коронавирус показал положительный результат более чем у трех тысяч российских военных, курсантов, воспитанников и специалистов.

У каждого зараженного коронавирусом болезнь проходит по-разному. На тяжесть протекания COVID-19 влияют индивидуальные особенности и другие факторы. Например, количество попавшего в организм возбудителя. На способность организма противостоять инфекции влияют генетика и наличие хронических заболеваний. Кроме того, очень важно вовремя обращаться к медикам за помощью.

Заболевший COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин чувствует себя нормально и продолжает работать. Глава кабмина сейчас работает с документами и контактирует с коллегами по телефону.

На заражение коронавирусом может указывать не только повышенная температура. Первые признаки болезни имеют схожесть с утренним похмельем. Человек может испытывать слабость и боль в глазах.

В результате последних наблюдений за клиническими проявлениями инфекции выяснилось, что коронавирус нового типа способен поражать любые органы человека.

Вирус находит различные пути для попадания в организм. Но цель там у него одна: клетки, чьи рецепторы вырабатывают белок экзопептидазу. Они есть в дыхательном тракте, пищеводе, почках, мочевом пузыре, подвздошной кишке, центральной нервной системе, сердце.

Ситуация с пандемией коронавируса в России остается сложной. Поэтому, как и всем россиянам, президенту Владимиру Путину придется жить и работать в режиме ограничений еще какое-то время.

Россия может оказаться на пике распространения COVID-19 в ближайшие две недели, а затем выйти на плато. Однако, часть введенных властями ограничений из-за распространения коронавируса необходимо сохранить, пока не появится вакцина, чтобы остановить новые случаи заражения. Снятие мер в любом случае должно происходить медленно и поэтапно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В мире

Число зараженных новым типом коронавируса в мире превысило отметку в 3,5 миллиона, следует из данных американского университета Джонса Хопкинса.

Лидером по числу инфицированных и жертв остается США. В Штатах больше 1,1 миллиона человек с положительным тестом на COVID-19, жертвами новой инфекции стали свыше 68 тысяч граждан.

В Бразилии число заразившихся коронавирусом граждан превысило 100 тысяч. Более семи тысяч человек умерли в стране за время пандемии.

Несмотря на еще сохраняющийся прирост пациентов с COVID-19, в некоторых странах постепенно начнут снимать ограничения, введенные ранее из-за коронавируса.

Так, с 4 мая в Италии стартует так называемая «фаза 2» борьбы с эпидемией коронавируса, в рамках которой будет снята часть ограничений. Возобновляется промышленное производство, откроются стройки. Будет также разрешена работа баров и ресторанов на вынос при отсутствии массового скопления людей перед ними и очередей. С разрешения мэров откроются парки. При соблюдении мер предосторожности будут разрешены индивидуальные тренировки, возобновится работа профессиональных спортивных секций. При этом страна все еще занимает третью строчку в списке лидирующих государств по количеству заражений COVID-19 — сейчас в Италии коронавирус подтвержден более чем у 210 тысяч граждан.

Испания обгоняет в этом списке Италию, но и там с понедельника начнутся постепенные ослабления ограничений. В стране возобновится работа ресторанов для покупки еды навынос и частные спортивные тренировки, а также будут открыты некоторые частные заведения по предварительной записи. В Испании сейчас более 217 тысяч человек болеют COVID-19.

После полуторамесячного простоя, связанного с пандемией коронавируса, к работе возвращаются и торговые центры в Польше. В стране начинается второй этап отмены ограничений. По последним данным, в Польше выявлено порядка 13,5 тысяч человек, зараженных коронавирусной инфекцией, более 650 из них скончались.

Белоруссия намерена провести парад в честь 9 Мая, несмотря на пандемию коронавируса. Глава государства Александр Лукашенко заявил, что это «эмоциональная, глубоко идеологическая вещь», поэтому праздничное мероприятие в Минске состоится. При этом в стране уже умерли 99 пациентов с подтвержденным коронавирусом и выявили 16 705 зараженных. Проведение парада в таких условиях — это большая глупость, прокомментировал «360» действия белорусского лидера председатель Московского комитета ветеранов генерал-майор Иван Слухай.