Дизайнер одежды приравнял маску в образе к бижутерии и сумочке

Маски, которые сейчас в основном используют для того, чтобы защитить себя и окружающих от вирусов, в будущем могут стать незаменимым атрибутом в гардеробе. Так считает дизайнер одежды Татьяна Абсалямова.

«Я полностью уверена, что маски займут очень важную роль в нашем гардеробе и будут не просто средством защиты, но и модным аксессуаром. Так же, как правильно подобранные очки, красивая бижутерия или сумочка», — рассказала «360» дизайнер.

Сейчас большим спросом пользуются черные и телесные защитные маски, заявила Абсалямова. Но к лету мода может измениться, и вместо однотонных и незаметных масок придут цветные принты.

«К лету, думаю, тенденция пойдет на более яркие оттенки, так как людям хочется солнца, цветов, яркости. Так как наши улыбки спрятаны под масками, нам хочется, чтобы маски были более яркие, подчеркивали наши глаза. Маску можно подобрать в цвет глаз, можно освежить взгляд», — рассказала дизайнер.

Между тем, врачи напоминают, что, помимо дизайна вашей маски, куда важнее ее защитные свойства. Поэтому в каждом таком аксессуаре должна быть прослойка, способная удерживать вирус.

Напомним, что с 12 мая все жители Подмосковья будут обязаны ходить в масках, пока эта мера носит рекомендательный характер. После окончания майских праздников наличие маски будет обязательным, нарушителей ждет штраф.