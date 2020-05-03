    03 мая 2020, 15:35

    Дизайнер объяснил, как маска может стать стильным элементом образа

    Андрей Иванов, Татьяна Майорова

    Маска может не только защищать от инфекции, но и стать стильным элементом одежды. Таким мнением с «360» поделился генеральный директор модного дома, дизайнер Станислав Лопаткин.
    Дизайнер объяснил, как маска может стать стильным элементом образа

    «Маска может стать элементом образа, если ее правильно подобрать. Она может не только защищать, но и быть элементом одежды», — заявил Лопаткин.

    Дизайнер добавил, что он пришел к такому выводу еще в марте, когда о масочном режиме никто и думать не мог. Он плохо представлял себя в обычной медицинской маске, поэтому создал пару авторских образцов. Дизайнерские маски оценили его друзья и подписчики с соцсетях.

    «В любом случае черная маска выглядит гораздо более стильно, чем белая. <…> Понятно, что ближе к лету хочется светлых тонов. Можно сделать маску из голубой рубашки старой, из клетчатой рубашки — это несложно, главное, чтобы было несколько слоев», — сказал собеседник «360».

    Тканевые маски, возможно, не так надежно защищают от вируса как медицинские, но в период пандемии лучше носить маску из ткани, чем ходить с открытым лицом.

    В целом дизайнер подчеркнул, что носить маску в России — абсолютно нормально. «Многие катаются на лыжах и привыкли в горах надевать маску, которая спасает от холода. На самом деле в климате России это в принципе нормально — ношение маски, когда сильный ветер. У нас в Петербурге часто ветер бывает», — отметил Станислав Лопаткин.

    В Подмосковье с 12 марта начнет действовать масочный режим. С открытым лицом не пустят в магазин и в автобус. Людей без масок будут штрафовать. В регионе 14 предприятий Московской области перепрофилировали для производства этих средств защиты. Люди работают в три смены, поэтому масок хватит всем.