Дизайнер объяснил, как маска может стать стильным элементом образа

Маска может не только защищать от инфекции, но и стать стильным элементом одежды. Таким мнением с «360» поделился генеральный директор модного дома, дизайнер Станислав Лопаткин.

«Маска может стать элементом образа, если ее правильно подобрать. Она может не только защищать, но и быть элементом одежды», — заявил Лопаткин.

Дизайнер добавил, что он пришел к такому выводу еще в марте, когда о масочном режиме никто и думать не мог. Он плохо представлял себя в обычной медицинской маске, поэтому создал пару авторских образцов. Дизайнерские маски оценили его друзья и подписчики с соцсетях.

«В любом случае черная маска выглядит гораздо более стильно, чем белая. <…> Понятно, что ближе к лету хочется светлых тонов. Можно сделать маску из голубой рубашки старой, из клетчатой рубашки — это несложно, главное, чтобы было несколько слоев», — сказал собеседник «360».

Тканевые маски, возможно, не так надежно защищают от вируса как медицинские, но в период пандемии лучше носить маску из ткани, чем ходить с открытым лицом.

В целом дизайнер подчеркнул, что носить маску в России — абсолютно нормально. «Многие катаются на лыжах и привыкли в горах надевать маску, которая спасает от холода. На самом деле в климате России это в принципе нормально — ношение маски, когда сильный ветер. У нас в Петербурге часто ветер бывает», — отметил Станислав Лопаткин.

В Подмосковье с 12 марта начнет действовать масочный режим. С открытым лицом не пустят в магазин и в автобус. Людей без масок будут штрафовать. В регионе 14 предприятий Московской области перепрофилировали для производства этих средств защиты. Люди работают в три смены, поэтому масок хватит всем.