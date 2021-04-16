Дизайн олимпийской экипировки российских атлетов согласовал МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал дизайн формы российских атлетов на Олимпийские игры в Токио. Внешний вид спортивных костюмов соответствует установленным и опубликованным положениям.

Презентация новой олимпийской формы прошла 14 апреля. Спортивный комплект выполнен в цветах триколора. Однако выступать российские спортсмены будут под нейтральным флагом. Об этом сообщили «Известия».

В оформлении одежды олимпийцев использовали полоски триколора. В экипировку также добавили современный вариант распространенного элемента русского костюма — оплечье. Его превратили в графическое ожерелье вокруг шеи и нанесли на лонгсливы, олимпийки и поло. Главным элементом формы стала надпись TOKYO.

Ранее официальный экипировщик олимпийской команды России ZASPORT сообщил, что в олимпийскую экипировку каждого спортсмена будет вшит оберег с пожеланием удачи.

Российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом до 2022 года. Во время международных соревнований запрещено использовать национальный гимн, эмблемы и символику.