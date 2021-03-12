России не разрешили использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР), в котором страна предложила использовать «Катюшу» вместо гимна. Речь идет о выступлении российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Об этом сообщил портал Inside the Games со ссылкой на ответ CAS. Суд отметил, что запрет касается не только государственного гимна, но и любых песен, которые связаны с Россией.

«Комиссия CAS считает, что ограничение на любой гимн, связанный с Россией, распространяется и на любую песню, связанную с Россией или со ссылками на нее, в том числе с «Катюшей», — сказано в решении CAS.

В феврале этого года ОКР просил, чтобы российским спортсменам, которые выступают под нейтральным флагом, разрешили заменить государственный гимн песней «Катюша» во время Олимпийских игр в Токио летом 2021 года и в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее CAS решил, что российские спортсмены смогут выступать на различных чемпионатах мира и Олимпиадах без национальных флага и гимна. Эта мера продлится до середины декабря 2022 года. Запрет — часть санкций, которые Всемирное антидопинговое агентство наложило на страну за манипулирование данными Московской лаборатории.