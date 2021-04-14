Российским спортсменам добавили оберег в олимпийскую экипировку

Сборная России будет выступать на Олимпиаде в Токио в специальной экипировке. На форме российских спортсменов разместили оберег — пожелание удачи в соревнованиях.

Презентацию экипировки провели 14 апреля Олимпийский комитет России и официальный экипировщик олимпийской команды России ZASPORT, сообщило РИА «Новости».

Для оформления одежды олимпийцев использовали полоски триколора. В экипировку также добавили современный вариант распространенного элемента русского костюма — оплечье. Его превратили в графическое ожерелье вокруг шеи и нанесли на лонгсливы, олимпийки и поло.

«На внутренней стороне парадных и тренировочных костюмов спортсмены найдут оберег — пожелание удачи», — отметили в ОКР и ZASPORT.

Надпись TOKYO стала одним из главных элементов коллекции. Для нее разработали специальный шрифт и стилизовали его под иероглифы. Символика летних видов спорта отрисована в аналогичной манере.

Спортивный арбитраж запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под флагом РФ до 2022 года. Им также нельзя использовать национальные гимн, эмблемы и символы.