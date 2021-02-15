Дисциплинарное дело завели против экс-адвоката Ефремова после жалобы артиста

Дисциплинарное дело завели против экс-адвоката актера Михаила Ефремова после его жалобы. Андрея Алешкина вызвали в квалификационную комиссию.

Андрей Алешкин рассказал «360», что его бывший подзащитный подал жалобу, которую удовлетворила квалификационная комиссия.

«Ефремов заявляет, что он якобы не уполномочивал проводить конституционную жалобу, не давал разрешения комментировать дело. Хотя все это было указано в соглашении. Для меня большой неожиданностью был факт данной жалобы», — рассказал Алешкин в ответ на вопрос, в чем его обвиняет артист.

Алешкин выразил надежду на рациональность и здравый подход со стороны коллег. Он выразил надежду, что не пополнит список лишившихся статуса из-за дела Ефремова.

Адвокат Андрей Алешкин занялся защитой Ефремова в сентябре 2020 года, когда суд уже вынес приговор. Через месяц контракт с ним расторгли по инициативе жены артиста, которая заподозрила его в сговоре с адвокатом потерпевших Александром Добровинским. Новый контракт с Алешкиным Ефремов подписал в середине ноября, но через несколько недель снова отказался от его услуг.

Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области за аварию, которую он устроил в центре Москвы 8 июня. Пьяный актер за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, которым управлял Сергей Захаров. Мужчина получил серьезные травмы и умер через несколько часов в реанимации.

Суд приговорил Ефремова к восьми годам заключения. Мосгорсуд при рассмотрении апелляции снизил срок наказания до 7,5 года.