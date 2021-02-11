Следователь по делу Ефремова рассказал, почему уволился после суда

Следователь Алексей Мишуров, который занимался делом о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова, ушел из органов после суда над артистом. Уволился он добровольно — пришла пора выходить на пенсию.

Мишуров в интервью сайту MK.ru пояснил, что у него было 24 года выслуги. На пенсию он мог уйти после 20 и еще четыре года работал в свое удовольствие.

«Просто наступило то время, когда я понял, что хочу уйти. <…> Уволился я после приговора. Сам», — подчеркнул бывший сотрудник МВД.

Ряды сотрудников внутренних дел он официально покинул с 29 октября, перед этим побывав в отпуске. Дело Ефремова не стало последним, которое Мишуров направил в суд. Было еще одно — аналогичное, по статье о нарушении правил дорожного движения, но без резонанса.

«Сомнений в том, что приговор будет обвинительным, еще до суда ни у кого из нас, кто видел материалы, не было. <…> C точки зрения следователя это обычное дело, несложное. Просто оно получило широкий резонанс», — заметил Мишуров.

Его работе никто из четырех адвокатов не мешал, как и не превращал расследование в фарс. Ефремов показался бывшему следователю «нормальным мужиком без звездной болезни».

Михаил Ефремов получил 7,5 года колонии по делу о смертельном ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Недавно актера перевели из колонии, где он отбывал наказание, в московское СИЗО-5 «Водник».