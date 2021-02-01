Ефремов пожаловался на дважды уволенного им адвоката

Отбывающий наказание по уголовному делу о пьяном ДТП актер Михаил Ефремов отправил жалобу в адвокатскую палату Санкт-Петербурга на дважды уволенного собственного защитника Андрея Алешкина. Как напомнил сам адвокат в беседе с «360», в последний раз артист отказался от его услуг в конце декабря.

Алешкин рассказал, что в своей жалобе Ефремов утверждает, что адвокат не мог представлять его интересы при рассмотрении кассационной жалобы, а также давать интервью без его согласия.

«Я не понимаю причины, почему жалобы до сих пор поступают, потому что я прекратил уже какую-либо защиту Михаила Олеговича. Но тем не менее жалоба поступила. Я уже дал на нее ответ в адвокатскую палату, поскольку все те доводы, которые были в этой жалобе, не соответствуют действительности», — подчеркнул Андрей Алешкин.

Он пояснил, что все пункты жалобы Ефремова фигурировали в соглашении, которое он сам подписал. Документ разрешал адвокату представлять интересы артиста и беседовать с журналистами без уведомления клиента.

«Я не понимаю предмета претензий. Для меня вообще большой неожиданностью стало, что история продолжает жить», — пожаловался адвокат.

Андрей Алешкин подчеркнул, что жалобу рассмотрит квалификационная коллегия адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Какое решение примут участники заседания, пока не известно. Объяснения комиссии адвокат уже дал и сейчас ждет ответа.

Решение Ефремова отправить жалобу на своего адвоката оценил еще один бывший защитник артиста — Эльман Пашаев. По его словам, осужденный актер уже вошел во вкус — про него постоянно говорят. По его словам, таким способом Ефремов снова пытается вернуться в новостную повестку.

«Ему в колонии театр-студию надо создать, чтобы он сам по себе хотя бы выступал», — заявил бывший адвокат артиста. Пашаев не исключил, что в колонии психическое здоровье Ефремова могло пошатнуться. Он подчеркнул, что готов отправить к своему бывшему подзащитному хорошего психиатра.

Адвокат Андрей Алешкин занялся защитой Ефремова в сентябре 2020 года, когда суд уже вынес приговор. Через месяц контракт с ним расторгли по инициативе жены артиста, которая заподозрила его в сговоре с адвокатом потерпевших Александром Добровинским. Новый контракт с Алешкиным Ефремов подписал в середине ноября. Но через несколько недель актер снова отказался от его услуг.

Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области за аварию, которую он устроил в центре Москвы 8 июня. Пьяный актер за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, которым управлял Сергей Захаров. Мужчина получил серьезные травмы и умер через несколько часов в реанимации.

Суд приговорил Ефремова к восьми годам заключения. Мосгорсуд при рассмотрении апелляции снизил срок наказания до 7,5 года.