    21 марта 2020, 15:31

    Директор лицея дал советы, как настроить ребенка на учебу из дома

    Андрей Иванов, Василиса Андреева

    Чтобы школьник дома во время карантина не разгулялся и осознал, что учеба продолжается, родителям необходимо организовать ему рабочее место. Все должно быть серьезно — тетради, учебники и быстрый интернет.
    Директор лицея дал советы, как настроить ребенка на учебу из дома

    Директор ГАОУ «Балашихинский лицей» Дмитрий Белоусов рассказал «360», что во время каникул родителям нужно подготовить для своих детей-школьников рабочее место со всем необходимым.

    Одно из основных условий успешного дистанционного обучения — хороший интернет, ведь общение с учителями будет проходить исключительно в режиме онлайн. Сейчас педагоги разрабатывают специальную программу, чтобы ученики не заскучали от ежедневных однообразных лекций и тестов.

    Собеседник подчеркнул, что карантин — это отличная возможность для выпускников хорошо подготовиться к ЕГЭ. «Сейчас много открытых ресурсов и платформ, в том числе и на Школьном портале Московской области, где идет разбор сложных задач ЕГЭ», — рассказал Белоусов.

    Дистанционное обучение — это отличная возможность для ребенка заглянуть в ту область знаний, с которой он еще не сталкивался, и выйти за границы школьной образовательной программы. Чтобы школьники могли эффективно продолжать учебу из дома, в Подмосковье специально создали Школьный портал, который позволяет детям получать задания и отправлять выполненные обратно учителю.

    Работает в Московской области и «Цифровой колледж» для студентов. Уже третий год учащиеся колледжей с его помощью изучают дома теорию, смотрят видеолекции и делают лабораторки. Платформа стала самым большим агрегатором онлайн-курсов для колледжей в России. Министр образования России Сергей Кравцов заявил, что этот опыт Подмосковья будет полезен и другим регионам.

    Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил в этом году дистанционно провести ЕГЭ из-за пандемии коронавируса. По мнению депутата, все варианты тестов для экзаменов можно опубликовать на одной из образовательных платформ в интернете.