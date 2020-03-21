Директор лицея дал советы, как настроить ребенка на учебу из дома

Чтобы школьник дома во время карантина не разгулялся и осознал, что учеба продолжается, родителям необходимо организовать ему рабочее место. Все должно быть серьезно — тетради, учебники и быстрый интернет.

Директор ГАОУ «Балашихинский лицей» Дмитрий Белоусов рассказал «360», что во время каникул родителям нужно подготовить для своих детей-школьников рабочее место со всем необходимым.

Одно из основных условий успешного дистанционного обучения — хороший интернет, ведь общение с учителями будет проходить исключительно в режиме онлайн. Сейчас педагоги разрабатывают специальную программу, чтобы ученики не заскучали от ежедневных однообразных лекций и тестов.

Собеседник подчеркнул, что карантин — это отличная возможность для выпускников хорошо подготовиться к ЕГЭ. «Сейчас много открытых ресурсов и платформ, в том числе и на Школьном портале Московской области, где идет разбор сложных задач ЕГЭ», — рассказал Белоусов.

Дистанционное обучение — это отличная возможность для ребенка заглянуть в ту область знаний, с которой он еще не сталкивался, и выйти за границы школьной образовательной программы. Чтобы школьники могли эффективно продолжать учебу из дома, в Подмосковье специально создали Школьный портал, который позволяет детям получать задания и отправлять выполненные обратно учителю.

Работает в Московской области и «Цифровой колледж» для студентов. Уже третий год учащиеся колледжей с его помощью изучают дома теорию, смотрят видеолекции и делают лабораторки. Платформа стала самым большим агрегатором онлайн-курсов для колледжей в России. Министр образования России Сергей Кравцов заявил, что этот опыт Подмосковья будет полезен и другим регионам.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил в этом году дистанционно провести ЕГЭ из-за пандемии коронавируса. По мнению депутата, все варианты тестов для экзаменов можно опубликовать на одной из образовательных платформ в интернете.