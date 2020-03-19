Министр Кравцов назвал опыт Подмосковья в онлайн-обучении полезным для других регионов России

Студентов по всей стране начали переводить на дистанционное обучение. Чтобы проходить теорию и выполнять лабораторки было легко и удобно, в Подмосковье создали платформу «Цифровой колледж». Цифровыми технологиями теперь поделятся с регионами. Министр просвещения России Сергей Кравцов подчеркнул, что этот опыт Подмосковья будет полезен для других областей.

«Сейчас очень важно в регионах качественно организовывать работу по дистанционному обучению. Делиться положительным опытом, помогать друг другу — это правильный вектор сотрудничества всех субъектов страны, который мы всячески готовы поддерживать», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он добавил, что власти страны уделяют значительное внимание цифровизации образования на федеральном уровне.

Сейчас «Цифровым колледжем» могут пользоваться подмосковные студенты. Этот «виртуальный кампус» работает уже третий год. С его помощью учащиеся изучают дома теорию, просматривая видеолекции, выполняют лабораторные работы. Платформа стала самым большим агрегатором онлайн-курсов для колледжей в стране.

«Более 55 тысяч наших студентов имеют на платформе личные кабинеты и могут обучаться по 120 профессиям. В ближайшее время колледжи и техникумы Санкт-Петербурга возьмут нашу платформу на вооружение и организуют дистанционное обучение студентов», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Договоренности по сотрудничеству с губернатором Петербурга Александром Бегловым уже достигнуты. Работы по совместному проекту уже начали, теперь пришла очередь регионов.

«Уверен, что опыт Подмосковья будет полезен не только Санкт-Петербургу, но и другим регионам», — заключил Кравцов.

В мире, где бушует коронавирус, дистанционное обучение — необходимость. Такие меры помогают избежать новых случаев заражения. Российские власти уже попросили компании перевести на удаленную работу своих сотрудников. В школах продлили каникулы и ввели свободное посещение.

Заразившихся коронавирусом в России насчитывается 147 человек. Выздоровели и выписались из больниц пять пациентов. В мире инфицированы более 222 тысяч человек. Летальным исходом закончилось более 8,9 тысячи случаев болезни.