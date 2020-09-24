Директор Эллея не стал сравнивать его дело с процессом Ефремова

Дело Ефремова нисколько не похоже на ситуацию с рэпером Эллеем. Об этом «360» рассказал директор певца Ильнур. Он также заявил, что приговором Гулиева должен заниматься только адвокат.

«Общего с Ефремовым ничего нет. А сравнивают, потому что выгодно или удобно так», — заявил Ильнур.

Сегодня певец признался в содеянном и попросил у всех прощения, он также сообщил, что готов выплатить пострадавшим компенсацию. Однако многих волнует вопрос, поможет ли такая позиция Гулиева избежать строго наказания. Тем не менее директор не берется делать прогнозы, он доверяет это дело профессионалам.

«Это дело адвоката. Он будет разруливать», — заключил собеседник «360».

Адвокат из правового центра «Человек и закон» считает, что признание точно отразится на приговоре. Возможно, он будет мягче. Однако срок точно назначат меньше, чем Ефремову, уверен Эльдар Фазлеев.

В четверг Таганский суд Москвы выбрал меру пресечения певцу Эльмину Гулиеву, сбившему на Infiniti пешеходов в центре столицы. Рэпера арестовали и заключили под стражу до 21 ноября.