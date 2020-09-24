Признание рэпера Гулиева поможет смягчить приговор, если он не будет в процессе менять показаний. Об этом «360» сообщил адвокат правового центра «Человек и закон» Эльдар Фазлеев. Певец, устроивший ДТП в центре Москвы, пробудет под арестом до 21 ноября.

«В данном случае обвинение, скорее всего, будет предъявлено по более тяжкому составу. Поскольку в момент совершения ДТП рэпер находился в состоянии опьянения. Какого — установит следствие», — прокомментировал собеседник «360».

Адвокат отметил, что, по предварительной информации, водитель находился именно под наркотиками, почему его пока и привлекают к более тяжкой статье УК.

Многие пользователи Сети сравнивают эту аварию с делом Ефремова. Но эксперт уверен, что общего здесь мало.

«К счастью, в данном ДТП не погибли люди. Несмотря на то, что количество пострадавших больше — три человека. <...> С точки зрения закона данное преступление квалифицируется гораздо легче, чем то деяние, в котором был признан виновным Ефремов», — объяснил Фазлеев.

Водителя накажут, но сроки будут разные. Адвокат уверен, что Эллей получит меньше Ефремова. «Эти два дела похожи лишь в том, что оба виновника находились в состоянии опьянения <…> и пострадали люди. С точки зрения тонкой квалификации, эти дела будут отличаться по составу», — заключил юрист.

Признание вины и готовность компенсировать ущерб пострадавшим может повлиять на решение суда. По мнению адвоката, в таком случае рэпер должен до конца придерживаться своей позиции не пытаться менять показания.

Авария на Остоженке произошла 21 сентября. В результате наезда автомобиля Гулиева несколько пешеходов серьезно пострадали.