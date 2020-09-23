Рэпера Эллея арестовали после ДТП. Он со слезами признал свою вину и попросил прощения

Таганский суд Москвы выбрал меру пресечения певцу Эльмину Гулиеву (Эллею), сбившему на Infiniti пешеходов в центре столицы. Рэпера арестовали. Под стражей он проведет два месяца — до 21 ноября.

На суде рэпер признал свою вину и попросил у всех прощения. Он не стал скрывать слез.

«Я очень хочу, чтобы мне доверились и дали шанс. Я не знаю, как раскаяться словесно в том, что произошло. Просто так получилось, что я поступил так плохо, и это за собой принесло горе другим людям. Я очень хочу, чтобы вы, пожалуйста, мне поверили, доверились и дали возможность исправиться. Я очень вас всех прошу, от чистого сердца», — произнес Эллей и добавил, что если не попадет в СИЗО, сможет дальше зарабатывать и помогать пострадавшим.

Трансляцию от здания суда, где решался вопрос об аресте музыканта, вел «360». Гулиев, по предварительной версии, стал виновником аварии на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. На свой иномарке он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с белым Mercedes, после чего машину музыканта откинуло на стоявших у дороги пешеходов. Против рэпера возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Пострадавших в ДТП несколько. Тиктокерша, которая ехала вместе с Гулиевым, получила ушиб мягких тканей головы. Женщине, которую он сбил, ампутировали часть ноги. Надежда Тухтарова в реанимации. Студенты вуза, где она работает, поддержали своего педагога.

Серьезные травмы получил и видеооператор и монтажер Михаил Иорданов. 23 сентября, рассказали «360» его близкие, он все еще в коме и на ИВЛ. Врачи диагностировали у мужчины многочисленные травмы, в том числе ушиб головного мозга, переломы лицевых костей и ребер.

«Таганский районный суд сообщает, что постановлением от 23 сентября 2020 года ходатайство следствия перед судом об избрании в отношении обвиняемого Эльмина Гулиева о мере пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 21 ноября 2020 года», — сообщил пресс секретарь Таганского суда.

Сам рэпер Эллей отделался ушибом плеча. Оказалось, что только в 2020 году его 49 раз штрафовали за нарушение ПДД. А также у исполнителя нашлась условная судимость по статье 161 УК РФ — «Грабеж».