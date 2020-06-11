«Динамика позитивна»: губернатор Подмосковья оценил ситуацию с COVID-19 в регионе

Подмосковные медики продолжают выявлять новые случаи заболевания COVID-19. Несмотря на это, каждый день из больниц выписывается больше пациентов, чем поступает. Губернатор области Андрей Воробьев заверил, что в регионе наблюдается очень позитивная динамика.

Глава региона отметил, что уже 2,5 недели в Подмосковье госпитализируется меньше людей, чем выздоравливает.

«В этой части у нас динамика очень позитивна. Но в любом случае пока тестирование показывает, что 700-750 человек в день мы выявляем», — сказал Воробьев в эфире канала «Россия 1».

При этом он добавил, что каждую неделю растет и число проводимых тестирований на выявление вируса.

«Поэтому выявления есть, и, слава Богу, большинство переносят болезнь в легкой форме. Но те, кто старше 65 лет, это самая уязвимая категория. Я могу сказать, что из умерших в нашем регионе 75% — это люди старше 65 лет.», — отметил губернатор.

Сейчас в Московской области насчитывается 47 181 случай заражения коронавирусной инфекцией. Медики вылечили уже 14 187 пациентов от COVID-19. Не смогли справиться с заболеванием 644 человека.