Регионы примут решение о тестировании на COVID-19 перед ЕГЭ

В этом году проводить ЕГЭ будут с учетом правил безопасности. Но решение о тестировании школьников на коронавирус остается за регионами.

«Это каждый регион решает исходя из ситуации. Допустим, вот по Ханты-Мансийску: они планируют проводить такую диагностику, но это как рекомендация, то есть Роспотребнадзора. Нет такой обязанности», — привело РИА «Новости» слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

При этом он подчеркнул, что температуру будут обязательно измерять всем учащимся и организаторам. Кроме того, все, кто занимаются подготовкой к проведению экзаменов, должны быть не старше 65 лет. Во время ЕГЭ школьники должны будут сидеть на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Чтобы не увеличивать число пунктов для проведения тестов, некоторые экзамены будут сдавать в два дня.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что прорабатывают вопрос проведения экспресс-тестов для школьников перед ЕГЭ. Основная волна сдачи экзаменов начнется в России 3 июля. На ЕГЭ придут только те выпускники, которые собрались после школы поступать в вузы.