Дилеры заявили о самом остром дефиците автомобилей за последние годы

В России зафиксирован самый острый за многие годы дефицит автомобилей. Он продолжится и в начале следующего года.

«Дефицит продолжится в первом квартале 2022 года, это уже ясно. На форуме „РосАвтоДилер“ и дилеры, и производители сошлись во мнении, что такого дефицита не было уже много лет», — рассказали РИА «Новости» в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Падение продаж происходит уже несколько месяцев подряд. Ситуация не станет лучше и весной следующего года.

Дефицит, по мнению специалистов, произошел из-за сниженных объемов производства и поставок из других стран. В мире наблюдается острая нехватка автоэлектроники. Проблемы с нехваткой электронных компонентов для автопромышленности начались с августа прошлого года. И в 2022 году они вряд ли будут решены.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых машин в России в текущем году начали падать с июля. По оценке аналитического агентства «Автостат», цены на новые автомобили в России по итогам 2021 года в среднем вырастут на 17%, до 1,96 миллиона рублей.